De Luca al governo: «Accelerate l’invio di protocolli per balneazione e ristorazione»

Su Facebook: «I limiti fissati impediscono la riapertura di oltre la metà degli operatori e non tiene conto delle specificità della nostra regione. Stiamo lavorando per predisporre protocolli regionali»

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un appello al Governo affinché acceleri l’invio dei protocolli di sicurezza per far ripartire il settore balneare e quello della ristorazione. Le norme da seguire, infatti, ancora non sono state ufficializzate e le attività non possono dunque adeguarsi alle misure del Governo.

Il governatore è stato chiaro.

«I limiti fissati, di cui si sente parlare, impediscono la riapertura di oltre la metà degli operatori e non tiene conto delle specificità della nostra regione in particolare per la balneazione e larga parte della ristorazione, con una fascia costiera completamente diversa da quella del nord. Fermo restando l’obiettivo primario della tutela della salute dei cittadini e in attesa dei protocolli ufficiali, stiamo lavorando in queste ore, senza agitazioni inutili e senza demagogia, per predisporre protocolli regionali in grado di raccogliere le esigenze sanitarie a tutela dei nostri operatori».

De Luca ha poi confermato quale sarà la strategia della Campania. Prima la verifica dell’andamento dei dati, dopo il 18 maggio, poi la riapertura definitiva in sicurezza.

«Verifica rigorosa su cosa accadrà, sul piano epidemiologico, dopo il 18 maggio. Anche su questo manterremo ferma la linea della Campania: aprire tutto ma per sempre, in sicurezza, evitando di dover chiudere dopo una settimana».