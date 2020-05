De Laurentiis si è congratulato con la squadra per aver seguito le indicazioni

Il presidente è molto soddisfatto perché i suoi tesserati hanno proseguito gli allenamenti a casa seguendo le indicazioni del Governo e del tecnico

Dopo l’ok sanitario per l’esito dei tamponi e degli esami, il Napoli torna finalmente in campo questa mattina per gli allenamenti individuali. C’è grande soddisfazione ovviamente, anche da parte del presidente De Laurentiis come riporta Tuttosport

“Le prime indicazioni ricevute dal tecnico Gattuso, però, sono state incoraggianti, frutto di un’attività che ha permesso al gruppo di mantenere una buona tonicità durante il lockdown. Per questa ragione, anche il presidente De Laurentiis ha inviato le sue congratulazioni al gruppo di calciatori, perché hanno osservato in maniera impeccabile tutte le indicazioni che hanno ricevuto, sia dal Governo che dal club. Nessuno tra gli stranieri ha deciso di volare nei paesi di origine per trascorrere la quarantena, sono rimasti tutti nelle loro abitazioni partenopee, qualcuno si prepara anche al Ramadam e in molti stanno anche organizzando le vacanze delle loro famiglie nelle località del Golfo di Napoli, così da raggiungere moglie e figli subito dopo le partite che si giocheranno fino a fine luglio, oltre alla Champions League di agosto”.