Damascelli: Il calcio non rinuncia a se stesso, anche a costo di essere ridicolo

Scrive così Tony Damascelli su Il Giornale, commentando le decisioni di ieri del Consiglio Federale Figc. La Serie A deve essere conclusa sul campo, salvo nuovi impedimenti a proseguire, questo il responso della riunione di ieri.

Damascelli scrive:

“Riempiremo le nostre notti poco magiche con il pallone, le grandi sfide, la canicola e gli acquazzoni rinfrescanti, una grande competizione trasformata in un torneo da spiaggia, secondo le esigenze dei titolari di questo sport la cui cultura sportiva è pari a quella di un bagnino che non sappia nuotare. Ma così è anche se non ci pare, il calcio non rinuncia a se stesso, anche a costo di essere ridicolo“.