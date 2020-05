CorSport: la Serie A vuole ripartire il 13 giugno. Teme di non riuscire a chiudere il campionato

Una sorta di cuscinetto di sicurezza. La preoccupazione della Lega è un eventuale sto nel caso in cui saltasse fuori anche un solo positivo

Per la ripresa del campionato sarà cruciale la decisione che il governo prenderà il 28 maggio. Il Corriere dello Sport scrive che la Lega vorrebbe iniziare il 13. Spera in una modifica del decreto che ha bloccato tutte le manifestazioni sportive fino al 14.

“Tra i vertici della Lega, comunque, prevale l’idea è che il giorno giusto rimanga il 13 giugno. E’ vero che l’ultimo Decreto ha bloccato tutte le manifestazioni fino al 14, ma non sarà un problema intervenire. La vera preoccupazione di via Rosellini è di non fare in tempo a finire il campionato, nel caso saltasse fuori anche un solo positivo. Qualora dovesse restare l’isolamento per l’intero gruppo-squadra per i canonici 14 giorni, il club o i club coinvolti dovrebbero rinviare 3 o 4 gare. Meglio insomma garantirsi almeno un cuscinetto di sicurezza”.

La Uefa ha chiarito che il termine del 2 agosto per finire i campionati è solo un’indicazione e non un obbligo, ma la Serie A non vuole andare troppo oltre, e spostare la ripartenza al 20 giugno metterebbe i piani a rischio. Ecco perché una settimana in più farebbe comodo.