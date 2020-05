Corsport: che succede il 30 giugno coi contratti dei calciatori? Petagna è il caso limite

L’Assocalciatori continua ad esprimere le sue incertezze sul riavvio del campionato. Uno dei nodi sul tavolo è quello dei contratti. Oggi la Fifa farà il punto sulla questione, scrive il Corriere dello Sport, ma è da escludere che venga fuori una norma che sani tutti i casi possibili. L’Aic teme che, senza una norma valida universalmente, a farla da padrona saranno i rapporti tra i club e quelli che i dirigenti hanno creato con i loro dipendenti. Il quotidiano porta come caso limite quello di Andrea Petagna.

“Petagna concluderà la stagione con la Spal? Il bomber a riguardo non ha dubbi e vuole fermarsi a Ferrara per centrare la salvezza, ma serve l’ok di De Laurentiis che lo ha acquistato a gennaio. E se Petagna si fermerà alla corte di Di Biagio, quale stipendio riscuoterà fino al 31 agosto? Quello attuale oppure quello (doppio) che invece riscuoterà dal 2020-21 e che percepirebbe se andasse sotto il Vesuvio dall’1 luglio solo per allenarsi? Perché, è bene sottolinearlo, coloro che sceglieranno di svincolarsi il 30 giugno o di far ritorno ai club che li ha fatti partire in prestito, non potranno disputare una gara ufficiale fino a settembre inoltrato”.