Coronavirus, movida e notte di follia a Napoli

Il Mattino riporta la notizia di assembramenti, risse e traffico in tilt fino alle 4 sul lungomare dove in pochi hanno rispettato distanziamento sociale e mascherine

L’impressione è chiaramente che in molti non abbiano capito che, sebbene il peggio sia passato, il coronavirus resta presente e rappresenta un pericolo da non sottovalutare.

È stata definita una notte di follia, quella che si è vissuta ieri sul lungomare, dove una folla inaudita si è riversata senza rispettare le norme di distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.

Schiamazzi e traffico paralizzato fino a tarda notte, come documentato da numerosi residenti che si sono lamentati della situazione “Tra clacson e schiamazzi non è stato possibile dormire – spiega un residente che ha l’abitazione di fronte al porticciolo di Mergellina – C’erano assembramenti di giovani, la gente sembrava impazzita dopo due mesi di lockdown. Mergellina era completamente paralizzata: via Caracciolo, piazza Sannazaro, piazzetta del Leone. La situazione si è normalizzata solo dopo le 4. È stato un inferno”

Nonostante tutto, il comando della polizia locale precisa che alla centrale operativa di via de Giaxa risultano solo due chiamate riguardanti il centro storico e via Petrarca