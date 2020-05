Coronavirus, Campania: la magistratura apre inchiesta per epidemia colposa ad Ariano Irpino

In meno di tre mesi il paese ha avuto 24 morti e 200 infetti. E continua a far registrare nuovi contagi al ritmo di 10 al giorno. Una festa con le mascherine dei bimbi il 22 febbraio e una in costume riservata ai grandi il 23 febbraio.

Ora la magistratura ha deciso di aprire delle indagini proprio su quelle che considera, oltre alle feste le mancanza che hanno causato la morte e il contagio di tante persone

La magistratura ha aperto un’inchiesta per epidemia colposa e omicidio colposo. Ad Ariano non si sono fatti mancare niente, nemmeno la residenza per anziani infetta, il centro Minerva, con 22 casi accertati e otto pazienti deceduti (uno o due nella stessa struttura, gli altri dopo il ricovero in ospedale). Anche qui indagine del procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro. Decine di persone fanno la fila al suo ufficio per raccontare il calvario dei loro congiunti, deceduti dove si ritenevano al sicuro. Sotto esame gli avvenimenti del 4 marzo notte e le responsabilità sulle contaminazioni dei reparti.