Colomba: «Questo calcio non mi manca. È un calcio più parlato che giocato, è finanza»

Colomba scrive che lui non ha guardato la Bundesliga

Falso, invece sono stato falso: a guardare il campionato tedesco non ci pensavo per niente e non l’ho fatto. E non tanto perché i tedeschi non mi stanno tanto simpatici. La verità è che questa pandemia mi ha fatto capire che le cose che mi mancavano di più non erano quelle inerenti al calcio, ma quelle legate agli incontri negati, agli abbracci mancanti degli amici alla cena del venerdì, alla passeggiata in centro (oltre 200 metri da casa) anche senza cane, al poter andare a Loiano (casa mia…), restarci quanto mi pare e senza autocertificazione, al trovare un bar aperto per un caffè, un cinema, una cena al ristorante… Cose normali.