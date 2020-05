Castellacci: “Responsabilità penale? Non la accettiamo. Non siamo bodyguard”

“Domani si riunisce il tavolo della Figc e noi medici del calcio non siamo stati invitati. Sia Spadafora che Gravina hanno deciso di non invitarci mai. Le nostre responsabilità le conosciamo, devono prendersele anche gli altri”

Il presidente dell’Associazione medici del calcio, Castellacci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

Castellacci ha parlato anche della Bundesliga.

“La Serie A dovrebbe prendere esempio dalla Bundesliga se vuole iniziare il campionato ma soprattutto se vuole finirlo. Domani si riunisce il tavolo della Figc e come al solito noi medici del calcio non siamo stati invitati. Sia Spadafora che Gravina hanno deciso di non invitarci mai a questi tavoli anche se tutte le proposte sono sempre partite da noi in maniera costruttiva. Non ha senso che sia il medico l’unico responsabile. Non lo accettiamo!”.