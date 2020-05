«Bundesliga senza pubblico? Meno falli e simulazioni. Ne guadagna il gioco, si perde in emozioni»

Il Giornale intervista Ottmar Hitzfeld, un pezzo della storia del calcio. Ha vinto la Champions League con due squadre tedesche: il Borussia Dortmund nel 1997 e il Bayern Monaco nel 2001. E’ in pensione da sei anni, dopo aver rifiutato ricche offerte arrivate dalla Cina e dal Qatar.

Parla della ripresa della Bundesliga.

La Germania è stata fortunata, dice.

«Perché il virus è arrivato dopo esser passato per l’Italia e la Spagna e quindi ci siamo organizzati meglio. Io vivo a pochi chilometri dal confine con la Svizzera, devo dire che da noi non c’è mai stata vera e propria paura. Anche questo ci ha aiutato a programmare meglio la ripresa e contrastare in maniera più lucida il virus».