Berrettini: “Impossibile giocare con i guanti”

Matteo Berrettini, dalla casa della tennista Ajla Tomljanović, ha parlato ai microfoni di Extratime su Radio 1 Rai:

“Come ripartire? A porte chiuse e senza contatti superflui, ma è impossibile giocare con i guanti. Credo sia molto difficile permettere ad una nazione di ospitare un evento con 400-500 atleti che arrivano da 80 paesi diversi, ma spero tanto di sbagliarmi. Le uniche condizioni che vedo possibili sono giocare a porte chiuse, evitare tutti i contatti non necessari a partire dalla stretta di mano fra gli atleti e con l’arbitro e gli asciugamani che non devono essere toccati dai raccattapalle. Un tennis diverso da quello al quale siamo abituati, ma senza stravolgere le basi: giocare con un guanto di lattice, ad esempio, non può essere la stessa cosa perché si perde completamente la sensibilità sulla racchetta”.