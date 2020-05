Balotelli sbotta su Instagram: “Smettetela di scrivere putt…te”

L’attaccante continua ad allenarsi lontano dal centro sportivo. Era stato uno dei primi giocatori di tutta la A a mostrarsi preoccupato dalla diffusione del coronavirus. Il distacco dal gruppo inizia a fare rumore, lui è irritato

Massimo Cellino non ha convocato ufficialmente i calciatori del Brescia per l’allenamento al centro sportivo di Torbole Casaglia, e Mario Balotelli è rimasto a casa. Anche ieri, scrive la Gazzetta dello Sport, “ha preferito allenarsi lontano dal centro sportivo”. E’ uno dei pochissimi a non essersi ancora presentato e la sua assenza fa discutere. Ecco perché, su Instagram, ieri, SuperMario ha sbottato contro le voci che circondano il suo allenamento in solitaria.

A corredo dello stralcio di un articolo in cui era scritto che la sua assenza è un caso e che a fine stagione è destinato a lasciare il Brescia, l’attaccante ha scritto:

«Smettetela di scrivere putt…te».

La rosea scrive:

“Mario era stato uno dei primi giocatori di tutta la A a mostrarsi preoccupato dalla diffusione del coronavirus. Ora il distacco dal gruppo inizia a fare rumore“.