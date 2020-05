Azzolina: “L’obiettivo del Governo è riaprire le scuole a settembre”

Il ministro ha parlato in Senato: “Il documento della task force del ministero dell’Istruzione sarà presentato a breve”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato in audizione al Senato.

La sicurezza degli studenti, ha detto, è “una priorità fondamentale e ineludibile”.

“L’attuazione della maturità in sicurezza sarà garantita con risorse pari a 39 milioni di euro quest’anno, per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali e per la pulizia dei locali”.