Azzolina: “La riapertura delle scuole avverrà in modo graduale, stiamo lavorando”

Il ministro in audizione alla Camera: “No, la didattica a distanza non è stata perfetta. Ma ha consentito di non disperdere del tutto le relazioni umane”

“lavorando affinché le procedure si svolgano in condizioni di sicurezza per i partecipanti e il personale, valutando possibili alternative qualora lo scenario epidemiologico dovesse cambiare improvvisamente”.

“Voglio rassicurare i dirigenti scolastici preoccupati per le responsabilità: stiamo lavorando per fare sì che non ricada tutto su loro spalle, ci saranno regole chiare e flessibili”.

La Azzolina ha parlato della chiusura delle scuole.

“La chiusura scuola è stata operata in stretto collegamento con le autorità sanitarie. Il Dottor Miozzo proprio ieri ha ricordato quale sarebbe stato il rischio se avessimo tenute aperte le scuole. La decisione di chiudere le scuole è stata sofferta e ha rappresentato certamente una ferita. Ma questo sacrificio ha contribuito a salvare migliaia di vite. Il Governo ha profuso davvero ogni impegno per far sì che il diritto all’Istruzione, costituzionalmente garantito, fosse in ogni caso assicurato a tutti gli studenti. Si è trattato di una scelta obbligata”.

Per questo motivo, ha aggiunto:

“la riapertura avverrà in modo graduale. Stiamo predisponendo tutte le fasi per la riapertura. Per settembre stiamo lavorando ad un protocollo per la sicurezza che sarà chiuso a breve. Siamo consapevoli dell’importanza della scuola nel contesto sociale: il governo ha messo a punto piano per i centri estivi che sosteniamo in pieno”.

Infine, la Azzolina ha elogiato insegnanti, famiglie e studenti.