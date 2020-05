Aulas: la Francia ha chiuso il calcio troppo presto, siamo stupidi

La Liga torna il campo l’8 giugno, e a Jean-Michel Aulas proprio non va giù. Il vulcanico presidente del Lione, da sempre contrario allo stop del calcio, torna alla carica e critica il governo francese per aver chiuso la Ligue 1 troppo presto:

“E’ paradossale che un Paese più colpito dal virus come la Spagna abbia trovato risposte per ripartire, mentre la Francia no. I nostri leader hanno partecipato all’assemblea delle Federazioni e invece hanno trovato risposte diverse: siamo davvero degli idioti“.