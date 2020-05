Ascierto positivo: “Possiamo guardare all’estate con ottimismo: ce la faremo”

“Dopo Trapani seguiranno altre province Covid free”, così l’oncologo del Pascale ha commentato la notizia della prima provincia libera dal virus in Italia

Il professor Paolo Ascierto, oncologo dell’ospedale Pascale di Napoli ha commentato con pacato ottimismo la notizia di Trapani prima provincia d’Italia Covid free con 28 giorni senza nuovi contagi

“Arrivano ottime notizie dalla Sicilia: Trapani è la prima provincia Covid free in Italia dopo 28 giorni senza contagi. Come richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è necessario aspettare 2 cicli d’incubazione del virus della durata di 14 giorni per poter dichiarare la fine dell’epidemia”