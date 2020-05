Ascierto: “Non crediamo alle sciocchezze sulle mascherine”

L’oncologo del Pascale su Facebook: “È vero, può essere scomoda e fastidiosa, ma è l’unica protezione per noi e per chi ci circonda”

“I dati dei contagi sono abbastanza rassicuranti per il momento, ma la mascherina non deve spaventare. Noi medici la indossiamo tutto il giorno e, se correttamente aderente su bocca e naso, purtroppo può causare mal di testa o spiacevoli irritazioni dovute agli elastici e allo sfregamento con la pelle ma di certo NON al respirare anidride carbonica. È vero, può essere scomoda e fastidiosa, ma è l’unica protezione per noi e per chi ci circonda. Anche i miei amici Gigi e Ross e Fulvio Giuliani sono d’accordo, fidatevi di loro! #nonabbassatelaguardia #covid19”, afferma l’oncologo del Pascale di Napoli, Paolo Ascierto.

Ecco un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.