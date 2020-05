Annullato il Palio di Siena, non succedeva dalla Seconda guerra mondiale

Il Covid-19 costringe anche il Palio di Siena a fermarsi. Poco fa la decisione, dopo un incontro tra il sindaco della cittadina toscana, Luigi De Mossi, il Rettore del Magistrato delle contrade, Claudio Rossi e i vertici delle 17 contrade senesi. Entrambe le date previste, il 2 luglio e il 16 agosto, sono cancellate.

Una decisione storica. Il Palio fu annullato l’ultima volta per la Seconda guerra mondiale. All’epoca non fu svolto dal 1940 al 1944. Poi si è sempre regolarmente tenuto.

Il sindaco De Mossi ha così commentato:

« E’ stata una decisione sofferta e unanime. C’è stata massima condivisione e c’è in tutti il massimo dispiacere. Diventa un controllo impossibile andare a verificare il distanziamento tra le persone . Abbiamo aspettato fino all’ultimo per decidere ma era arrivato il momento di farlo. Occorreva dare una risposta».

Il sindaco non ha escluso però l’ipotesi di un palio straordinario, magari in estate, ma la ritiene altamente improbabile.

«L’ipotesi di un palio straordinario non tramonta anche se pare improbabile. In estate ci sarà un’attività estiva per bambini gestita dal Comune e dalle contrade».