Amitav Ghosh: «La pandemia non insegnerà nulla, l’essere umano non cambia»

La Stampa intervista lo scrittore indiano Amitav Ghosh. Ritiene che il virus sia un modo della natura di difendersi dall’azione dell’uomo.

Ghosh ha dichiarato che per fermare il surriscaldamento globale è necessario fermare la crescita, cosa che sembra stia facendo la pandemia.

« La pandemia è il prezzo che stiamo già pagando alla crescita. Ma non basta a fermare il surriscaldamento globale . C’è un dato che mi ha sconvolto: in questo periodo di lockdown, le emissioni sono scese solo del 5%. Troppo poco. Bisogna consumare molto di meno».

Come mai le persone temono più il virus che i cambiamenti climatici anche se questi faranno più morti?

«Non bisogna dimenticare che quando il contagio è apparso in Cina, tutto il mondo ha ignorato. Solo quando il sistema sanitario italiano è andato in crisi, l’Occidente si è svegliato. Lo stesso accade con il clima. I Paesi ricchi pensano che non ne saranno toccati, lo relegano a un problema poveri del mondo che soffrono siccità o alluvioni. Invece il pericolo è già qui. Pensate all’acqua alta di Venezia. Agli ulivi. Ai roghi di Los Angeles».