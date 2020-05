A Singapore un robot a quattro zampe nei parchi per ricordare il distanziamento sociale

Singapore batte tutti. Da venerdì 8 maggio al Bishan-Ang Mo Kio Park è in azione un robot a quattro zampe che ricorda ai presenti le misure da osservare per il distanziamento sociale.

Il robot si chiama Spot. Il progetto pilota è condotto dal National Parks Board (NParks) e dallo Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG).

Spot trasmetterà un messaggio registrato che ricorda ai visitatori del Parco di osservare le misure previste.

È dotato di telecamere che lo aiutano a stimare il numero di visitatori.

Le telecamere, tuttavia, non saranno in grado di tracciare o riconoscere individui specifici, né raccoglieranno dati personali.

One of the creepiest and most dystopian things I’ve seen since the pandemic began: a terrifying camera-equipped remote-controlled robot patrols Bishan-Ang Mo Kio Park in Singapore to — for now — warn about social distancing. Look at the fear. Story: https://t.co/12QfT1mcyZ pic.twitter.com/hBGUhmC7N7

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 8, 2020