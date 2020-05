Coronavirus Italia, i morti superano quota 29mila. 1221 nuovi casi in 24 ore

I dati della Protezione civile. 195 vittime, gli attuali positivi sono -199. I ricoverati in terapia intensiva si riducono ancora (1479). In Lombardia +577 casi e 63 decessi

La Protezione civile ha pubblicato il consueto bollettino con i dati del giorno sull’epidemia di Covid-19 in Italia. Il numero di casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 211.938. Oggi si registra un incremento di 1221 nuovi casi. Gli attuali positivi sono -199 per un totale di 99.980 casi.

Il totale dei guariti ammonta a 82.879 persone. Oggi l’incremento è di + 1225.

I deceduti, nelle ultime 24 ore, sono 195 (ieri erano 174). Il totale delle vittime, dal principio dell’epidemia a oggi, supera così quota 29mila. Il numero è, per l’esattezza, 29.079.

In Italia si contano 16.823 ricoverati con sintomi, il 2,43% in meno rispetto a domenica. Tra questi, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.479 (-1,46% rispetto a ieri). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 37.631.

In Lombardia, nelle ultime 24 ore, sono 577 i nuovi positivi al virus. I cittadini lombardi deceduti sono 63. Dall’inizio dell’epidemia, secondo i dati diffusi dalla Regione, si contano 78.105 contagi e 14.294 morti.