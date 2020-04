Una app per aprire lo stadio ai negativi, la Premier studia alternative alle porte chiuse

Grazie al tracciamento i tifosi negativi o immuni al coronavirus avrebbero accesso agli spalti: l’azienda la sta sviluppando in collaborazione col NHS

Una app per il tracciamento, una delle tante allo studio anche in Italia, potrebbe “socchiudere” le porte degli stadi ai tifosi inglesi. E’ un progetto della VST Enterprises: attraverso l’Health Passport che il Servizio Sanitario inglese vorrebbe sviluppare l’app certificherebbe la negatività o l’immunità al Covid-19, permettendo così ai tifosi “sani” di poter assistere alle partite del campionato inglese dal vivo.

L’ipotesi riportata dal Daily Mail e ripresa da Calcio e Finanza, prevede il posizionamento ai tornelli degli impianti di lettori ottici in grado di leggere l’app. VST Enterprises è in costante contatto con i funzionari del Governo britannico e con i responsabili del National Health Service per lo sviluppo dell’applicazione.

Ovviamente soluzioni del genere possono funzionare solo dando il via ai test di massa, cosa che nessun governo occidentale ha davvero cominciato ad attuare.