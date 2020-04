Trump contro l’Oms: «Ha sbagliato. E’ Cino-centrica»

Mentre gli Stati Uniti sono alle prese con 378mila casi di contagio e quasi 12mila morti (di cui 5mila solo negli ultimi quattro giorni, il presidente Trump si scaglia contro l’Oms. Su Twitter scrive che l’Organizzazione Mondiale della Sanità «ha sbagliato». «Finanziata in larga parte dagli Stati Uniti, è per qualche motivo Cino-centrica», scrive. E aggiunge: «Fortunatamente ho respinto il loro consiglio di tenere aperti i confini alla Cina all’inizio. Perché dare una raccomandazione così sbagliata?».

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

