Ricciardi: “Ci sarà sicuramente una nuova ondata di contagi in autunno”

Il rappresentante italiano Oms Walter Ricciardi frena l’ottimismo dei dati e dell’avvicinarsi della riapertura delle attività ricordando che questa è solo alla prima ondata del virus e che probabilmente ce ne sarà una seconda in autunno

“più che un’ipotesi è una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell’estate”