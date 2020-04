Rezza: “I dati dei decessi nelle case di riposo sono sottostimati. Necessaria grande attenzione”

E’ toccato a Giovanni Rezza, capo delle malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, affiancare Borrelli nella conferenza stampa della Protezione civile.

L’infettivologo ha commentato l’andamento odierno dei dati dell’epidemia in Italia.

Sui focolai nelle case di riposo.

“L’Iss ha attivato un protocollo sull’argomento. Abbiamo una popolazione anziana, ad alto rischio se contrae l’infezione. Abbiamo una sottostima del numero di decessi nelle rsa, inutile negarlo, deriva dal fatto che evidentemente non viene fatto in alcuni casi il tampone. E vengono attribuite le morti al coronavirus solo se risulta un tampone positivo. Sottostima di tutto, anche del numero dei casi e del numero di asintomatici. La sottostima della mortalità è una cattiva notizia, quella della sottostima degli infetti no, perché vuol dire che in tanti hanno superato già la malattia e hanno già un’immunità, cosa che tenderebbe ad abbassare il tasso di letalità. Sappiamo che ci sono molti casi tra operatori sanitari che hanno fatto scoppiare focolai nelle rsa che a volte hanno portato a veri e propri cluster id casi e alla dichiarazione di zone rosse, come nel Lazio e a Codogno. E’ necessaria una grande attenzione alle rsa in questo momento, non c’è dubbio, vanno fatti interventi di urgenza. Anche i dispositivi di protezione per gli operatori sanitari sono molto importanti per arginare il fenomeno. Bisogna rinforzare la medicina a livelli di dipartimenti di protezione, in questa fase dell’epidemia”.