Repubblica; “non è detto che le scuole riaprano a settembre”

Le scuole e gli asili restano fuori dalla Fase 2. E questo è noto. C’è il problema dei genitori che lavorano, non solo le mamme. Repubblica scrive che

non solo non riapriranno in estate ma non è detto che possano farlo a settembre. Al ministero dell’Istruzione si è messa al lavoro la commissione che dovrà stilare le proposte. Due i modelli sotto esame. Il primo prevede di dividere gli studenti di una classe in due gruppi, alternando la presenza fisica e quella online. La seconda ipotesi invece prevede di suddividere gli alunni tra mattina e pomeriggio. Per i bambini da zero a 3 anni, considerato che è impossibile distanziarli, il blocco potrebbe durare tutto l’anno e verrebbe prorogato il bonus baby sitter.

E prosegue:

La riapertura delle scuole è legata anche all’indice di contagiosità del coronavirus (R con zero) che è sceso a una percentuale compresa tra lo 0,5 e lo 0,7. Proprio per questo indice il Comitato tecnico scientifico ha consigliato di non riaprire le scuole il 4 maggio. “Riaprire le scuole vorrebbe dire riportare l’indice di contagio ben sopra l’1”, ha spiegato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli.