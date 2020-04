“Perché non è obbligatoria l’app sul Covid se diamo i nostri dati ad Amazon e Zoom?”

Antonio, cittadino di Milano, scrive una breve lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera in cui denuncia alcune criticità della capitale lombarda in questa emergenza coronavirus, prima tra tutte l’omertà degli stessi malati

E si scaglia poi sulla mancanza di chiarezza e di un programma per la ripartenza

Ma qui non c’è un programma, un controllo: perché non si fanno i tamponi? Perché il sistema in Rete non rende obbligatoria la App cui dare i nostri dati che tanto non abbiamo nessun problema a dare a Zoom o a Amazon? Come pensano di fare il dottor Colao e la sua squadra? A proposito: da cittadino non ho compreso bene chi ha selezionato chi di questa task force. La politica o Colao? Perché come ha detto Del Piero, grande uomo e campione, che il capitano della squadra è fondamentale anche nella scelta dei suoi uomini. Capitano mio capitano… O che forse dobbiamo rivolgerci ai poeti? A uno come Dante se mai ci fosse?