L’Olimpia Milano si taglia gli stipendi e dona 1 milione di euro

Lo hanno annunciato oggi Armani e il presidente, la squadra e il tecnico hanno deciso di rinunciare agli stipendi per aiutare gli ospedali milanesi

La Pallacanestro Olimpia Milano scende in campo nella lotta al coronavirus. Giorgio Armani e il presidente Leo Dell’Orco hanno infatti comunicato che i giocatori e l’allenatore Ettore Messina hanno deciso di rinunciare a una parte del proprio stipendio per sostenere le strutture ospedaliere lombarde impegnate a contrastare l’emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus e che l’Olimpia effettuerà una corrispondente donazione pari a 1 milione di euro. La donazione servirà per supportare alcuni ospedali italiani e della Protezione Civile e alla conversione degli stabilimenti per la produzione di camici monouso recentemente annunciate.