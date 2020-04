Libero, Fontana contro il piano segreto: “Sono rivelazioni gravissime”

Anche l’opposizione pronta a fare battaglia al Governo sul tema e Calderoli tira in ballo il caso Lukaku

Al centro della polemica per il disastroso conto di morti e contagi in Lombardia, Luciano Fontana, come riporta oggi Libero, si difende contrattaccando il Governo riguardo al cosiddetto piano segreto di cui tutti sarebbero stati tenuti all’oscuro.

«Il governo era al corrente dei rischi ma li ha tenuti per sé, l’ha dichiarato il direttore generale, Urbani. Sono rivelazioni gravissime. Chiedo chiarimenti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte».

Conferme a riguardo sono arrivate nei giorni scorsi anche da Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria del dicastero guidato da Speranza:

c’era uno studio top secret dei tecnici del ministero. Cinquantacinque pagine con grafici e modelli matematici dei contagi allora in atto soltanto a Wuhan, il focolaio cinese, origine della pandemia. Quattro scenari, uno più sconvolgente dell’altro, con stime da 600 mila a 800mila morti. Senza dire nulla.

Pronta a dare battaglia sul tema anche la Lega che si è fatta avanti con Salvini

«Se è vero che questo piano “segreto” è stato tenuto nascosto non solo agli italiani ma anche ai sindaci e ai governatori sarebbe di una gravità inaudita. Se fosse vero qualcuno ne dovrà rispondere».

L’opposizione promette battaglia sul tema al Governo che avrebbe taciuto il piano segreto non solo ai cittadini, ma anche alle istituzioni Regionali e Calderoli tira in ballo il caso Lukaku che nei giorni corsi aveva denunciato che il giorno prima Inter-Cagliari del 26 gennaio 2020, molti giocatori sarebbero stati interessati da sintomi influenzali analoghi a quelli determinati dall’insorgenza del Covid-19