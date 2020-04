La Lazio: «Rezza pensi a trovare il vaccino». Cairo: «Invece ha ragione, impensabile tornare a giocare»

I commenti all’epidemiologo che ha espresso parere contrario al ritorno in campo. Cairo: «Ho la Gazzetta, avrei interesse per tornare a giocare ma la realtà è questa»

Com’era prevedibile le parole dell’epidemiologo Giovanni Rezza, capo delle Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, hanno diviso il calcio italiano. Rezza ha detto che lui non farebbe ripartire il campionato a maggio, che il calcio è uno sport di contatto e che fare test ripetuti in pochi giorni ai calciatori è un’ipotesi tirata per i capelli.

Hanno immediatamente commentato il Torino e la Lazio che sono le due società capofila delle contrapposte fazioni.

Urbano Cairo è da sempre contrario alla ripresa del campionato. E ha detto:

“Ha ragione il professor Rezza, riprendere a giocare il campionato a fine maggio è impossibile. Oggi ha parlato un uomo di scienza, e ha detto una cosa che io sostengo da tempo semplicemente perché ho una certa dimestichezza con i numeri. Con la situazione attuale, non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo. Purtroppo. E sottolineo il purtroppo, visto che oltre al Torino ho la Gazzetta dello Sport e dunque avrei interesse a che si riprendesse, per motivi evidenti”.

Di parere contrario Arturo Diaconale responsabile comunicazione della Lazio di Lotiti.

Le parole di Rezza? Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa… (Rezza si è dichiarato romanista, ndr) Scienziati che sarebbero molto più utili se invece di occuparsi di queste cose trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus. Gli scienziati facciano gli scienziati e non i tifosi. E sarebbe davvero auspicabile che, invece di alimentare polemiche calcistiche di cui non si sente il bisogno, si dedicasse ogni energia alla ricerca di una cura o di un vaccino che possa arrestare il contagio