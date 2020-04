La Francia al collasso sanitario, Macron accusato di aver mentito per coprire l’impreparazione dello Stato

Confinamento prolungato fino al 15 aprile. Senza posti in rianimazione. Parigi vuole riaprire vecchi ospedali. Il premier: «Non sappiamo tutto del virus»

La Lombardia di Francia. Il triangolo Parigi Metz Mulhouse, a nordest. Riporta Il Messaggero:

rischia di diventare l’epicentro di un’epidemia «di cui non sappiamo tutto. Possiamo spiegare perché prendiamo certe decisioni. Ma queste decisioni sono prese spesso sulla base di informazioni incomplete, o contraddittorie» ha detto ieri il premier Edouard Philippe davanti (virtualmente) ai deputati dell’Assemblée Nationale.

Al momento, i dati provvisori dicono che ci sono più di seimila persone in rianimazione, quasi 25 mila i casi positivi e 4032 i morti. I contagiati 56.989. Il confinamento è già stato prolungato fino al 15 aprile.

Il presidente Macron e il governo sono accusati di aver agito in ritardo, di aver mentito per nascondere l’impreparazione dello stato, l’insufficienza del materiale sanitario di protezione, la scarsezza dei test di depistaggio.

Il direttore generale dell’Agenzia regionale della Sanità dell’Ile-de-France, la regione di Parigi ha detto

«L’altroieri è stata la notte peggiore. Abbiamo 1200 letti di rianimazione, mentre vi parlo, i malati in rianimazione sono 2700». In pochi giorni i letti coni respiratori sono stati in realtà aumentati, “inventati” dicono i primari di alcuni reparti: prima un terzo di più, poi il doppio, poi ancora, finché si può.