In Italia si riducono i nuovi pazienti e le terapie intensive. 482 i morti

I dati dell’epidemia della Protezione civile. Il totale dei deceduti nel nostro Paese sale a 23.227. Altri 79 posti che si liberano nelle terapie intensive

I numeri dell’epidemia in Italia continuano ad essere più clementi delle scorse settimane. Secondo i dati forniti dalla Protezione civile, i nuovi assistiti sono 809, per un totale di 107.771 di cittadini attualmente positivi.

Ad oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491 nuovi casi.

Continua l’alleggerimento sulle terapie intensive. Oggi si liberano altri 79 posti. Le persone ricoverate con sintomi sono 25.007, con un decremento di 779 pazienti rispetto a ieri.

Il 74% degli attualmente positivi (80.031 persone) è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I morti, rispetto a ieri, sono 482. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 23.227.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti è di 44.927, con un incremento di 2.200 persone rispetto a ieri.

I casi attualmente positivi, per regioni, sono: 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel Lazio, 3.045 in Campania, 1.985 nella Provincia autonoma di Trento, 2.694 in Puglia, 1.403 in Friuli Venezia Giulia, 2.171 in Sicilia, 1.971 in Abruzzo, 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano, 431 in Umbria, 881 in Sardegna, 832 in Calabria, 549 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 209 in Molise.