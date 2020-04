In Cina la legge che vieta di mangiare cani e gatti. «Non solo animali domestici ma compagni dell’uomo»

Sul CorSera la bozza del ministero dell’Agricoltura. Il 20 giugno a Yulin è in programma il «Festival della carne di cane».

In Cina arriva la legge che vieta di mangiare cani e gatti. Lo racconta il Corriere della Sera. Il ministero dell’Agricoltura di Pechino ha pubblicato una bozza di legge sul «riordino delle risorse alimentari».

Contiene l’elenco del bestiame che è possibile allevare per finire sulle tavole. E i cani e i gatti non sono inclusi. Sui cani è inserito un paragrafo specifico.

«Con il progresso della civiltà e le preoccupazioni della gente per la protezione della natura, i cani non sono più considerati solo animali domestici, ma compagni dell’uomo, come nel resto del mondo».