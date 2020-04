È l’Ivermectin, farmaco che viene utilizzato generalmente per trattare altre malattie come dengue o zika. Studi effettuati a Melbourne

Scienziati australiani dicono di aver trovato un farmaco che uccide il virus in 48 ore.

Il mondo intero è al lavoro per cercare una cura al virus che sta causando morti e contagi in tutta la popolazione. Tanti gli studi portati avanti nei 5 continenti, ma dall’Australia sembra arrivare una confortante novità.

Un gruppo di scienziati australiani sta conducendo dei test con l’Ivermectin, farmaco che viene utilizzato generalmente per trattare altre malattie come dengue o zika. E secondo quanto emerso dai loro test, sembra che siano riusciti a provare che questo riesca a uccidere il virus in 48 ore.

“Abbiamo scoperto che anche una singola dose potrebbe eliminare tutto l’RNA virale entro 48 ore e che, inoltre, entro 24 ore vi è una riduzione davvero significativa”

Hanno dichiarato i responsabili dello studio, sottolineando che però ci vorrà tempo per verificare l’utilizzo sull’uomo. Per adesso gli studi sono stati portati avanti in laboratorio dal Biomedicine Discovery Institute (BDI) presso la Monash University (Melbourne) in collaborazione con il Doherty Institute, e hanno scoperto che la Ivermectina (antiparassitario disponibile in tutto il mondo e riconosciuto dall’American Drug Agency) riesce a eliminare la carica virale del coronavirus in due giorni.