Il virologo Pregliasco: sfalsiamo il calendario, così che ogni squadra giochi ogni 14 giorni

Il Ministero della Salute sta valutando il protocollo della Figc che ha fatto tanto discutere nelle ultime ore. La domanda più importante, su cui si sono scatenati anche litigi tra medici è: cosa succede se, dopo la ripresa, si verifica un altro caso di positività trai calciatori? Quarantena? Di quanto?

Una domanda fondamentale, scrive il Corriere dello Sport, probabilmente a causa di una nota al protocollo

Anche i calciatori si sono detti disponibili a riprendere, in sicurezza, ma hanno ribadito di non voler apparire come dei privilegiati.

Nel dibattito interviene il virologo Fabrizio Pregliasco con una proposta ‘ardita’.

«Si potrebbe ipotizzare una strada costosa, alla tedesca, test sierologici per vedere le immunoglobuline G e M e tamponi a tutti prima del ritorno agli allenamenti, e non solo ai calciatori. I test di virologia sono quelli di cui si parla in questi giorni. Vedere se ci sono immunizzati, ossia calciatori che sono risultati positivi in passato e poi negativizzati ma che hanno sviluppato anticorpi. Tamponi e test vanno ripetuti ogni settimana, per tenere sempre sotto controllo il quadro coronavirus. E per tentare di contenere le quarantene, disegnare il calendario, ma non so se ora è possibile, in modo che ogni squadra giochi ogni quattordici giorni. Cioè le partite ogni settimana, ma sfalsate in modo tale che ogni squadra giochi ogni due. Praticamente il tempo della quarantena».