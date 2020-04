Il Papa si smarca dalla Cei e invita all’obbedienza delle disposizioni di Conte

Sul CorSera. Decisiva la promessa di Conte di ragionare sulle messe all’aperto. Francesco ha pregato il Signore affinché dia a tutti “la grazia della prudenza e dell’obbedienza”

Sulla questione del no alle messe, Papa Francesco si schiera dalla parte del Governo, mettendo da parte la Cei. Subito dopo l’annuncio con cui il presidente del Consiglio Conte, nel weekend, rinviava la celebrazione delle messe, la Conferenza Episcopale Italiana si era detta contraria alla decisione del governo.

«I vescovi non possono accettare di vedere compromessa la libertà di culto. La decisione del governo è arbitraria».

Ma ieri alla Cei, indirettamente, ha risposto il Papa. Poco prima della messa a Santa Marta, ha detto:

«Preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni».

Parole che prendono distanza dalla posizione della Cei e che invitano ad abbassare i toni per ottenere un dialogo costruttivo. Dettate probabilmente, scrive il Corriere della Sera, dalla telefonata intercorsa, lunedì sera, tra Conte e Casa Santa Marta, contenente la promessa, da parte del Premier, di trovare «un protocollo per svolgere le messe in sicurezza», all’aperto, dall’11 maggio.

Le parole di ieri del Papa, scrive il Corriere della Sera,

“sono smarcamenti nei quali non si avverte la volontà di delegittimare la Cei, sebbene di fatto il risultato sia questo. Appaiono semmai il riflesso della difficoltà anche di Francesco a fronteggiare un’emergenza che modifica il modo di essere della religione cattolica, e chiama in causa i rapporti tra Stato e Chiesa: una questione di principio, nella quale il Papa si è ripreso la scena a spese della Cei”.