Il governo teme che il pallone possa essere strumento di contagio: calciatori in sedute individuali

E se il pallone fosse un potenziale strumento di contagio? Se lo chiedono a Palazzo Chigi e ne scrive questa mattina Repubblica nelle pagine dello sport.

Il quotidiano scrive che

l’orientamento del governo in merito all’attività sportiva in generale è di consentire gli allenamenti individuali (ad esempio per Federica Pellegrini) ma non quelli di squadra. I calciatori potrebbero al massimo scendere in campo singolarmente (o a coppie, chissà) per una seduta atletica, ma senza usare l’attrezzo di lavoro fondamentale, il pallone, messo al bando per le prime settimane, se non addirittura fino alla fine del mese di maggio.