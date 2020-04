Il governo ha deciso: solo allenamenti degli sport individuali il 4 maggio

Dovrebbe invece slittare a giugno la riapertura di parrucchieri e centri estetici. Dal 18 maggio i musei e i ristoranti ma solo d’asporto

È appena terminata ora la Cabina di regia tra Governo Enti locali sulla fase 2. Sta per cominciare la conferenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Ecco i principali provvedimenti. Il più importate per lo sport è certamente quello relativo al via libera il 4 maggio per gli allenamenti dei professionisti. Gravina ha così vinto la propria battaglia

– Via libera dal 4 maggio alla ripresa dell’attività motoria individuale e ok alla ripresa degli allenamenti per gli sport professionisti

– Dal 4 maggio riapertura del comparto della ristorazione ma solo con il servizio d’asporto

– Dal 4 maggio ci si potrà muovere per andare a trovare i propri parenti

– Dal 4 maggio riaprono il comparto manifatturiero, l’edilizia e i cantieri. Via libera anche al commercio ingrosso funzionale. Il commercio al dettaglio invece riaprirò probabilmente la settimana successiva

– Parrucchieri ed estetisti riapriranno non prima di giugno

– Dal 18 maggio riapriranno musei, mostre e luoghi culturali non ancora chiusi

I Comuni hanno chiesto subito regole certe per il trasporto pubblico. Tra le misure allo studio del governo ci sarebbe la possibilità di entrare nei parchi pubblici, ma solo con ingressi contingentati.