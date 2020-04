I dati della Protezione civile, calano i nuovi contagi, ma i morti sono 415

Per la prima volta scende il numero delle persone in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi sono -680. In terapia intensiva sono ricoverate 2.102 persone (-71)

La Protezione civile ha pubblicato i dati odierni dell’epidemia di Covid-19 in Italia. I positivi, in Italia sono 195.351, con un incremento di 2357, ovvero 664 meno di ieri. Uno dei trend di crescita tra i più bassi dall’inizio dell’epidemia, dell’1,2%. Gli attuali positivi sono 105.847 attuali, con una diminuzione di 680 unità. Di questi 21.533 sono ricoverati con sintomi (-535) e 82.212 sono in isolamento domiciliare, in calo per la prima volta dall’inizio dell’emergenza.

In terapia intensiva, al momento, ci sono 2.102 persone. Si liberano 71 posti. Nei reparti ordinari si liberano invece 535 letti.

Il numero dei morti resta alto. Oggi sono 415 i cittadini italiani uccisi dal virus, solo cinque meno di ieri. Il totale dei morti dall’inizio dell’epidemia è di 26.384.

I guariti salgono complessivamente a 63.120, con un incremento di 2622. Per la seconda volta il numero di guariti supera quello dei nuovi contagi.

I tamponi effettuati sono oltre 65mila. Ma molti hanno riguardato la stessa persona controllata più volte. Ad essere testati, in 24 ore, sono stati, infatti, in 38.600, meno della metà di quelli sottoposti ieri a tampone.

In Lombardia, scendono i nuovi casi. Sono 713, contro i 1.091 di ieri.