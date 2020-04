Ghirelli: «Rezza? Dobbiamo imparare qualche volta ad ascoltare in silenzio e capire fino in fondo»

A Tutti Convocati, su Radio 24, è intervenuto Francesco Ghirelli, presidente della LegaPro. Si è espresso sulle parole pronunciate dal direttore delle Malattie Infettive dell’Iss, Giovanni Rezza. Poco fa ha dichiarato che non esiste, nel calcio, il rischio zero. E che la decisione di una ripartenza spetta al Governo. Scelta difficile, l’ha definita.

«Parole di Rezza ? Dobbiamo imparare qualche volta ad ascoltare in silenzio e capire fino in fondo. Se mi chiedi quando vorresti tornare in campo risponderei ‘Ieri, non domani’. Vorrebbe dire che il Paese sta meglio. Però la salute va messa al primo posto».