Gallinari: «La mossa di fermare subito l’Nba è stata perfetta»

Il cestista intervistato da La Stampa. «Se si ripartisse avrei un po’ paura. Il calcio? Non ci sono scelte giuste o sbagliate, ma solo subordinate alla salute di tutti».

La Stampa intervista Danilo Gallinari, cestista degli Oklahoma Thunder, Nba. La squadra è in quarantena dopo che uno dei giocatori, Gobert, è risultato positivo, l’11 marzo scorso. Proprio mentre il gruppo stava per entrare in campo, contro gli Utah Jazz.

«È stata una situazione strana: ci hanno portato nello spogliatoio senza spiegazioni e ci hanno fatto aspettare un bel po’. Lì ho capito che c’entrava il virus. Dopo ci hanno spiegato il perché dello stop e misurato la febbre. Meno male che Gobert, nei due giorni prima della partita, non era mai entrato in palestra. Il rischio del contagio c’è stato. Ma la mossa di fermare tutto subito è stata perfetta».

Gallinari – che ha famiglia a Lodi, zona della Lombardia tra le più colpite – racconta la preoccupazione per quanto sta avvenendo. E si interroga su cosa accadrà nella Nba.

«Noi giocatori non sappiamo ancora dove andremo e che cosa faremo. La Nba non vuole farsi trovare impreparata e sta cercando un paio di città dove creare delle bolle sanitarie e giocare senza tifosi. Non so quanto sia fattibile per dinamiche logistiche e temporali. Confesso che in caso di ripartenza avrei un po’ di paura, ma conosco bene il commissioner Adam Silver e so che prenderà la decisione giusta. In assoluta sicurezza e senza cedere a eventuali pressioni. La commissione di Trump spingerà per la ripartenza? Dico solo che sono sotto elezioni».

Gallinari parla anche del calcio, e del dibattito sulla ripartenza o meno del campionato.

«Il virus e la pandemia sono cose più grosse di tutto il resto. Non ci sono scelte giuste o sbagliate, ma solo subordinate alla salute di tutti. Giusto smettere così come provare a continuare. Ma soltanto se lo si può fare in piena sicurezza»