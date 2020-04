Feltri a De Luca: “Vuole chiudere i confini solo in entrata o anche a chi preferirebbero uscire?”

Il giornalista di Libero ha pungolato sui social il presidente della Campania De Luca sulle affermazione fatte ieri nella conferenza social

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato ieri sui social di essere pronto a chiudere la regione qualora il resto dell’Italia decidesse di dare il via libera agli spostamenti in assenza di una reale di situazione di sicurezza per quanto riguarda l’emergenza coronavirus per tutelare la popolazione.

Affermazioni che non sono piaciute al giornalista di Libero Vittorio Feltri che ha colto l’occasione per pungolare sui social il presidente De Luca con una battuta

“De Luca vuole chiudere i confini della Campania. Solo per quelli che chiedono di entrare o anche per quelli che preferirebbero uscire?” De Luca vuole chiudere i confini della Campania. Solo per quelli che chiedono di entrare o anche per quelli che preferirebbero uscire? — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 18, 2020