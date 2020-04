Faggiano (Parma): “I tamponi dobbiamo trovarli prima per le persone che stanno male”

A Radio Kiss Kiss è intervenuto il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano.

“Adesso è importante stare a casa, festeggeremo la Pasquetta in un altro momento. Pensiamo prima alle questioni di natura medica e poi si vedrà. Sento parlare di tante soluzioni come i maxi ritiri o altro ma la questione non è semplice. I tamponi dobbiamo trovarli prima per le persone che stanno male. A me manca il mio lavoro, certo, ma ci sono delle priorità”.

L’importante, ha detto, è restare uniti.

Faggiano ha lanciato una provocazione:

“Io quello che farei è una provocazione: andare tutti a vedere come stanno a Brescia, a Bergamo o a Parma. Ho sentito Rubino che mi ha detto che ogni giorno muore un parente o un amico. La situazione è questa. La gente sta morendo. La gente non sta capendo e sento ancora parlare di ricorsi al tribunale. Se si dovesse giocare tanto di guadagnato per tutti. Non so chi non voglia giocare per interessi, ma in questo caso serve educazione, umiltà e buonsenso”.