De Luca: “Non partiremo con i test sierologici prima di avere la validazione dell’Iss”

Il presidente della Regione Campania ha illustrato le prossime mosse per la fase due. Tamponi a tappeto nelle strutture per anziani e per i sanitari

Il Presidente della Regione Campania De Luca in conferenza stampa per discutere della fase 2

La fase due significa riaprire le attività ordinarie degli ospedali avendo realizzato ospedali dedicati al covid. Grazie a Dio c’è una pressione molto minore sulle terapie intensive, abbiamo realizzato reparti completamente dedicati al covid e anche ospedali. Questo ci consente di avere tranquillità per l’autunno e ci consente da fine aprile di far ripartire l’attività ordinaria negli ospedali. Abbiamo accantonato problemi che vanno affrontarti. Un cittadino che ha avuto un infarto o un ictus deve poter ricevere cure e interventi chirurgici.

Dopo queste esperienze credo che abbiamo compreso che gli ospedali sicuri sono in Campania

Secondo obiettivo è quello di sviluppare una campagna di accertamenti per affrontare definitivamente i focolai che ancora rimangono. Faremo controlli a tappeto sulle strutture di anziani pubbliche e privati. La morte di centinaia di anziani è stata un delitto di cui dovremmo vergognarci. Allora la priorità che abbiamo dato ai nostri laboratori e che daremo ai laboratori privati è quello di tenere sotto controllo queste realtà e di ripeterli ogni settimana nei primi periodi.

Poi faremo accertamenti a tappeto sui familiari dei pazienti covid che sono stati in quarantena o si sono curati a casa perché non avevano sintomi gravi.

Poi faremo un lavoro sul personale medico e infermieristico per avere la certezza che abbiamo sempre reparti e ospedali sicuri. questo lo cominceremo da lunedì.

Il Ministero della Salute ha bandito una gara per fare 150 test sierologici, la Campania sarà compresa, l’ho chiesto espressamente ad Arcuri

Entro il 29 di questo mese l’Iss farà la validazione dei test sierologici, in queste settimane c’è stata una grande discussione a riguardo e noi abbiamo preferito usare solo quelli validati dall’Iss per evitare di fare propaganda senza avere la certezza sull’esito dei test. Quando avremmo queste valutazioni potremmo cominciare a lavorare con tranquillità e di non fare tamponi inutili.

È partita la consegna delle mascherine gratis che la Regione ha acquistato. La distribuzione da parte di Poste Italiane è attualmente al 40% per Caserta, al 70% a Benevento, al 60% ad Avellino. Sono state date ad una parte dell’Asl a Napoli.

Nella seconda fase l’uso delle mascherine diventerà obbligatorio.

Approfitteremo per realizzare la rete della medicina territoriale, ridurremo le attività ambulatoriale che faranno gli ospedali in intesa con i medici di medicina generale.

Daremo un contributo straordinario al personale medico e infermieristico che è stato in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Credo che sia moralmente doveroso darlo e la Campania lo darà.

La percentuale di positivi sui tamponi fatti ieri è di 44 contagi ed è confortante.