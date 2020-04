De Luca: “La malattia dell’Italia è la palude burocratica”

“Se l’UE ci desse domani 500 miliardi di euro, in Italia non saremo in grado di spenderli. La situazione drammatica del nostro paese è questa”

Il presidente della Regione Campania De Luca nel corso della conferenza stampa per illustrare il momento dell’emergenza sanitaria e della fase due, ha parlato anche del problema italiano relativo all’eccessiva burocraticizzazione

Vi anticipo che per la politica siamo già nella Fase 2, siamo nel pieno del chiacchierificio nazionale, ho sensazioni deprimenti. C’è chi ritiene si possa contrattare linea di credito importante con l’UE e chi ritiene che l’Italia debba avere in regalo un qualche centinaio di miliardi. Qualcuno ritiene che il nostro paese possa chiedere soldi a fondo perduto. Stiamo perdendo tempo: soldi non ne regalerà nessuno. Quello che può ottenere l’Italia è una linea di credito ampia, importante, diluita nell’arco di 10-15 anni e possibilmente a tasso zero. Questa mi pare l’unica cosa che possiamo strappare.

In Italia è decisiva la realtà demenziale della palude burocratica che si mangia il paese e nessuno è in grado di mettere mano a questo che è il vero nodo dello sviluppo del nostro paese. Sono decenni che ce lo trasciniamo senza risultati. Se l’UE ci desse domani 500 miliardi di euro, in Italia non saremo in grado di spenderli. La situazione drammatica del nostro paese è questa.