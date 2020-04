Conte: “Non abbiamo affatto autorizzato le passeggiate con i bambini”

Il Premier Conte ha parlato al Paese a reti unificate per annunciare la proroga delle misure restrittive fino al 13 aprile.

“Si iniziano a vedere gli effetti delle misure, ma non siamo ancora nella condizione di poterle allentare. Invito tutti a rispettare le regole di contenimento sociale. Non possiamo permetterci di ricominciare daccapo. Vi chiedo un ulteriore sforzo. Lo so, non è facile soprattutto con l’arrivo della solenne Pasqua, ma non posso dire quando si allenteranno le misure. Non siamo nelle condizioni di potervi dire che dal 14 aprile saremo liberi, ma siamo costantemente al lavoro con gli esperti per studiare l’allentamento delle misure in sicurezza”.