Cellino a Repubblica: “Ho il coronavirus. Il calcio smetta di pensare solo a riprendere”

Il presidente del Brescia “Se nella fase 2 non riaprono le chiese, come fa a ricominciare la Serie A? Nessuno ha convocato i calciatori per il 4 maggio”

In un’intervista esclusiva rilasciata a Repubblica il presidente del Brescia Cellino ha dichiarato questa sera di aver contratto il coronavirus

«Sono a Cagliari da pochi giorni, dopo aver fatto tre settimane di quarantena a Brescia. Poi per passare Pasqua in Sardegna con la mia famiglia ho preso un aereo privato e sono tornato. Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto».

Il presidente del Brescia è il portavoce più convinto del partito che non vuole che il calcio riprenda, che ritiene assurdo che, in un momento del genere in cui ci sono tanti italiani che lottano per la sopravvivenza sia a causa del virus che della povertà, il calcio pensi di avere il diritto di ricominciare pensando solo a se stesso. Cellino non ha paura di essere retrocesso, ha molto più rispetto per la sua gente, per quei bresciani che non hanno ancora avuto il tempo di piangere i propri cari.

È chiaro che questa decisione potrà essere presa solo da governo, ma nessuno ripartirà il 4 maggio “nessuno ha convocato i calciatori ancora. Se nella fase 2 non riaprono le chiese, come fa a ricominciare la Serie A?” Cellino accusa chi, come Lotito, insiste per riprendere

«Ma qui abbiamo Lotito che fa il medico, il virologo, lo scienziato nucleare, lo psicologo, l’astronauta. Come fa il presidente di una federazione a non sottoporsi all’autorità del presidente del Coni o del ministro dello sport? Se hanno spostato l’Europeo e i Giochi olimpici di un anno, cosa pensiamo che siamo, degli imbecilli? Noi invece vogliamo finire il campionato in 15 giorni. E ho scoperto perché».