Borrelli: «Dovremo stare in casa molte settimane. Fase 2 possibile dal 16 maggio, ma dipende dai dati»

Il capo della Protezione civile a Radio Capital: «L’ora d’aria per i bambini non è autorizzata. Sicuramente le mascherine servono, ma servono soprattutto i comportamenti responsabili»

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha rilasciato un’intervista a Radio Capital. Ha parlato del fatto che le terapie intensive, da qualche giorno, non sono più sovraccariche e ciò consente di gestire l’emergenza con meno affanno. Ma occorre

Borrelli ha parlato anche della famosa circolare del Viminale sulle passeggiate con i bambini.

Per la fine delle restrizioni non basterà superare la Pasqua. Si procederà anche dopo.

«Di fatto non sposta i termini dei comportamenti. Dobbiamo fare attenzione per evitare che la catena dei contagi ci sfugga di mano. L’ora d’aria per i bambini non è autorizzata, è una misura non ancora operativa, bisogna rispettare le regole di prudenza e stare in casa».

«Non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane».

A Borrelli è stato chiesto se la fase 2 possa iniziare il 16 maggio.

«Se l’andamento non cambia, potrebbe essere come potrebbe essere prima o dopo. Dipende dai dati. La situazione ora è stazionaria, dobbiamo vedere quando questa situazione inizia a decrescere. Non vorrei dare delle date, però da qui al 16 maggio potremo aver dati ulteriormente positivi che consigliano di riprendere le attività e cominciare quindi la fase 2».

E’ possibile che dovremo abituarci all’uso delle mascherine:

«Gli esperti della parte tecnico-scientifica ci diranno quali saranno le modalità operative della ripresa. Sicuramente le mascherine servono, ma servono soprattutto i comportamenti responsabili. Le mascherine sono ancora un problema, non per i sanitari perché in queste settimane stanno arrivando carichi importanti dall’estero».

E ha continuato: