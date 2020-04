Baronio a Repubblica: «Che paura per la mia famiglia a Brescia. Vorrei essere vicino a loro»

Su Repubblica oggi un’intervista a Roberto Baronio, fino a qualche mese fa allenatore della Primavera del Napoli, che racconta della preoccupazione per la sua famiglia vicino Brescia nell’emergenza coronavirus

«Mia madre vive a Verolanuova, piccolo comune a 25 km da Brescia. Ha 74 anni ed è ovviamente chiusa in casa. Di fatto, è sola. Si è organizzata con la spesa a domicilio. Mio fratello è nel comune vicino, Verolavecchia, ma una distanza minima è diventata in questo momento un vero e proprio ostacolo. Mi raccontano entrambi dell’emergenza. E purtroppo tante persone non ci sono più».

Tante le perdite in questo periodo tra cui Baronio racconta quella di Santi Sala suo primo allenatore e del padre di Dario Marcolin suo compagno di squadra alla Lazio

«Mi manca la mia famiglia e mi mancano gli amici. Sono abituato alla lontananza perché il calcio mi ha portato via da casa quando ero giovane, ma adesso è tutto diverso. Vorrei essere vicino a loro e dare una mano, purtroppo invece possiamo soltanto aspettare di essere fuori dall’emergenza».

Come tutti Baronio vive questo periodo di quarantena in casa, a Roma e ne approfitta per studiare alcuni tecnici