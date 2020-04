Arcuri: il “liberi tutti” è un miraggio pericoloso, un’illusione ottica

Il Commisario per l’emergenza: “Vi supplico, a Pasqua state a casa. Il numero di morti per il virus continuerà a crescere”

“La realtà è più forte di ogni algoritmo: 16,523 vite sono state spezzate dal contagio. Attenzione al miraggio di fine emergenza, è sbagliato pensare al liberi tutti”. Il Commissario straordinario per l’emergenza Arcuri va in conferenza stampa e prepara la “campagna di Pasqua”. Il messaggio è chiaro, il lassismo, con le feste alle porte può essere un errore fatale. E allora “dobbiamo tenere aperti tutti e due gli occhi. Le misure severe cominciano a dare frutti ma bisogna perseverare con i sacrifici fatti. A Pasqua bisogna proseguire con le misure di distanziamento”.

Arcuri, forse per la prima volta in questi ultimi giorni, mette l’accento sulle vittime, proprio quando tutti ormai parlano solo di curve in discesa.

“Il numero di uomini e donne che perderanno la vita per il virus continuerà a crescere. Nei prossimi giorni in vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via già 16.523 vite umane. Torno a supplicarvi, nelle prossime ore non cancellate mai questo numero dalla memoria. Attenti a illusioni ottiche, pericolosi miraggi, non siamo a pochi passi dall’uscita dell’emergenza, da un’ipotetica ora X che ci riporterà alla situazione di prima, nessun liberi tutti per ritornare alle vecchie abitudini”.